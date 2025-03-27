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8 آلاف مصلٍّ أحيوا ليلة 27 رمضان في جامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة

8 آلاف مصلٍّ أحيوا ليلة 27 رمضان في جامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة
28 مارس 2025 02:15

الفجيرة (وام)

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أدى 8 آلاف و107 مصلين صلاتي التراويح والتهجد في ليلة السابع والعشرين من رمضان في رحاب جامع الشيخ زايد الكبير في إمارة الفجيرة، منهم 1.867 مصلياً أدوا صلاة العشاء والتراويح، و6.240 مصلياً أدوا صلاة التهجد، ضمن أجواء إيمانية اتسمت بالسكينة والطمأنينة.
وقد أحيا هذه الليلة الإمام يحيى خليل، الذي ابتهل بالدعاء إلى الله عز جل بدوام نعمة الأمن والأمان، والتقدم والازدهار لدولة الإمارات، وبالتوفيق والسداد لقيادتها الرشيدة، وبالمغفرة والرحمة لمؤسسي الدولة، ولجميع موتى المسلمين، وبالرخاء والصلاح لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها.
وشهد الجامع خلال الليلة مشاهد حضارية تمثلت في تكاتف أبناء مجتمع الإمارات في ميادين البذل وخدمة ضيوف الجامع. 

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صلاة التهجد
جامع الشيخ زايد الكبير
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الإمارات
الفجيرة
صلاة التراويح
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