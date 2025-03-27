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لطيفة بنت حمدان تكرّم الفائزين في مسابقة بر الوالدين للقرآن الكريم

جانب من التكريم (وام)
28 مارس 2025 02:15

دبي (وام)

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كرمت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الفائزين والمساهمين في نجاح النسخة الثانية من مسابقة بر الوالدين للقرآن الكريم، التي نظمتها جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين فرع دبي، بالتعاون مع مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، وبرعاية بنك أبوظبي الأول وشركة «أتش آر أي للتطوير العقاري».
وتزامنت المسابقة مع الذكرى الرابعة لرحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، قامة العمل الوطني والإنساني. وتم التكريم خلال احتفالية أقيمت بتوجيهات معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الرئيس الفخري لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، في قاعة الفلك بفندق برج العرب، بحضور عدد من المسؤولين والمساهمين في هذه المبادرة الإنسانية التي تكرم كبار المواطنين من أبناء وبنات الإمارات.
بدأ الحفل بتكريم الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخة شمسة بنت حشر بن مانع آل مكتوم، والشيخة مريم بنت محمد بن أحمد آل مكتوم، ثم تم تكريم الرعاة الرئيسين للمسابقة؛ مروة آل رحمة، رئيس قسم المبادرات المجتمعية في بنك أبوظبي الأول، ومحمد أديب حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة «أتش آر أي للتطوير العقاري».
بعد ذلك، تم تكريم الفائزين في فئات المسابقة الثلاث: كبار المواطنين، أصحاب الهمم، والعمالة، إضافة إلى أكثر من 20 دائرة حكومية وشخصية أسهمت في دعم مبادرات الجمعية.

لطيفة بنت حمدان
الإمارات
دبي
لطيفة بنت حمدان بن راشد
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