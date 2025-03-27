سيف بن زايد يلتقي فريق بني ياس للجوجيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس الرياضي الثقافي، فريق بني ياس للجوجيتسو، الذي تُوِّج مؤخراً بكأس بطولة «أم الإمارات» للجوجيتسو، وللمرة الثالثة على التوالي، وذلك بحضور الجهاز الفني والإداري للفريق، وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي بني ياس الرياضي الثقافي.

وهنأ سموه اللاعبات والمدربين على الجهود المبذولة، وعلى هذا الإنجاز الجديد، داعياً إياهن لبذل المزيد من الجهد، ومواصلة العمل والتدريب، ورفع مستويات الأداء، ليس فقط لتحقيق البطولات المحلية، بل للتألق ورفع اسم الإمارات في المحافل الدولية من خلال تمثيل المنتخبات الوطنية.

وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «سعدت بلقاء فريق سيدات نادي بني ياس للجوجيتسو، والذي يواصل تحقيق الإنجازات المتميزة مع تتويجه للمرة الثالثة على التوالي بكأس البطولة الغالية بطولة «أم الإمارات» للجوجيتسو 2025، حيث أظهرت لاعبات الفريق المكون من (62) لاعبة، مهاراتٍ رياضية عالية وأداءً مميزاً في البطولة أثمر عن (49) ميدالية بواقع (24) ميدالية ذهبية و(15) ميدالية فضية و(10) ميداليات برونزية، في إنجازٍ يستحق التقدير، ويعكس التفاني والجهود الكبيرة التي بذلتها اللاعبات والمدربون والجهازان الفني والإداري، أتمنى للفريق مزيداً من التألق والإبداع في المستقبل، وأن يواصلن رفع راية الإمارات في جميع المحافل الرياضية بكل فخرٍ واعتزاز».

حضر اللقاء، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس الرياضي الثقافي، والعميد ناصر خادم الكعبي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وسالم نايف الكثيري، نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية بالنادي، وعدد من مسؤولي النادي.

جدير بالذكر، أن فريق بني ياس للجوجيتسو سيدات الذي فاز بلقب بطولة كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو للمرة الثالثة على التوالي، حصد فيها (49) ميدالية مختلفة، منها (24) ميدالية ذهبية، و(15) ميدالية فضية، و(10) ميداليات برونزية، ويتكون الفريق من (62) لاعبة يتوزعن على (5) فئات سنية، ابتداءً بفئة الكبار للسيدات، وفئة تحت (18) عاماً للشابات، وفئات الناشئات من أعمار تحت (16)، و(14)، و(12) عاماً، وشهدت البطولة مستويات فنية عالية، حيث قدّمت لاعبات نادي بني ياس نزالات قوية، أظهرن خلالها مهارات فنية متقدمة، وأثبتن فيها جدارتهن ومستوى قدراتهن التدريبية، وقد شهدت البطولة منافسات مثيرة مع الفرق الوطنية الأخرى، عكست مستوى التطور في رياضة الجوجيتسو النسائية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتميز نادي بني ياس الرياضي الثقافي في رياضة الجوجيستو للجنسين، حيث يحرص على تأهيل العناصر وفق أعلى مستويات التدريب، والاستثمار في المواهب الناشئة، مع توفير بيئة رياضية متكاملة تعزز جاهزية اللاعبين واللاعبات، وتوفر لهم فرصاً للتطور والتفوق وتمثيل المنتخبات الوطنية في شتى المحافل والبطولات.