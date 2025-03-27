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سيف بن زايد يلتقي فريق سيدات نادي بني ياس للجوجيتسو

سيف بن زايد يلتقي فريق سيدات نادي بني ياس للجوجيتسو
28 مارس 2025 01:57

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، فريق سيدات نادي بني ياس للجوجيتسو.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «سعدت بلقاء فريق سيدات نادي بني ياس للجوجيتسو، والذي يواصل تحقيق الإنجازات المتميزة مع تتويجه للمرة الثالثة على التوالي بكأس البطولة الغالية بطولة (أم الإمارات) للجوجيتسو 2025».
وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان «أظهرت لاعبات الفريق، المكون من (62) لاعبة، مهاراتٍ رياضية عالية وأداءً مميزاً في البطولة أثمر عن (49) ميدالية بواقع (24) ميدالية ذهبية و(15) ميدالية فضية و(10) ميداليات برونزية، في إنجازٍ يستحق التقدير ويعكس التفاني والجهود الكبيرة التي بذلتها اللاعبات والمدربون والجهازان الفني والإداري».
وختم سموه قائلاً «أتمنى للفريق مزيداً من التألق والإبداع في المستقبل وأن يواصلن رفع راية الإمارات في جميع المحافل الرياضية بكل فخرٍ واعتزاز».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
نادي بني ياس
الجوجيتسو
فريق السيدات
بطولة أم الإمارات للجوجيتسو
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