إطلاق مبادرة "فرحة عيد" بالتعاون مع الهلال الأحمر

أطلق مجلس التوازن مبادرة "فرحة عيد" بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، بهدف دعم الأسر المتعففة وإدخال البهجة إلى قلوبهم خلال عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار التزام المجلس بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز قيم العطاء والتكافل، تماشياً مع "عام المجتمع".

وتندرج المبادرة ضمن جهود مجلس التوازن لتعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ ثقافة العطاء وقيم التضامن، تأكيداً لدور المؤسسات في خدمة المجتمع وترجمة القيم النبيلة التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، حيث شارك موظفو المجلس في تجهيز صناديق تحتوي على مستلزمات العيد، لتوزيعها على الأسر المتعففة في مختلف أنحاء الدولة.

وتم تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتي، الذي تولى عملية التوزيع لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وتجسد هذه المبادرة التزام مجلس التوازن بدعم الجهود الإنسانية وتعزيز شراكاته مع المؤسسات المعنية، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.









