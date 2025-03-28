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شرطة عجمان تكمل استعداداتها لعيد الفطر

شرطة عجمان
28 مارس 2025 13:21

أكملت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان، وضع خططها لتأمين الحركة المرورية، خلال عطلة عيد الفطر السعيد، بتكثيف وتوزيع الدوريات المرورية ورقباء السير على الطرقات الرئيسية وفي مختلف مناطق الإمارة، وذلك للحد من تشكل الازدحامات والاختناقات المرورية، وضمان سهولة ومرونة حركة السير

 

وأكد المقدم راشد حميد بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات، أنه سيتم نشر 47 دورية مرورية ورقباء سير في مختلف المناطق على مدار الساعة، لضبط الحركة المرورية والحد من التجمعات والاكتظاظ في الأسواق والمراكز التجارية في جميع مناطق عجمان، مشيراً إلى أن هذه الخطة تهدف إلى الحد من الاختناقات المرورية خلال النهار، وتسهيل حركة السير والمرور، والحد من وقوع الحوادث والمخالفات المرورية، كالقيادة بطيش وتهور، واللهو بالمركبات على الطرقات العامة بطريقة مخالفة.

 

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وناشد نائب مدير إدارة المرور والدوريات، الجمهور من سائقي المركبات عموماً، والسائقين من فئة الشباب خصوصاً بالالتزام بالسرعات المحددة، وترك مسافة كافية بين المركبات، والالتزام بالقانون المروري على الطرقات، متمنياً لهم الأمن والسلامة وعيد فطر سعيد خالٍ من الحوادث.

 

 

 

المصدر: وام
عيد الفطر
شرطة عجمان
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