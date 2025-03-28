"قضاء أبوظبي" تحدد مواعيد التواصل المرئي مع النزلاء خلال عيد الفطر

حددت دائرة القضاء- أبوظبي، مواعيد التواصل المرئي مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك عبر التطبيق الذكي "نافذتي"، الذي يتيح وسيلة تواصل فعالة وآمنة بين النزلاء وذويهم باستخدام التقنيات الحديثة.

وتمتد المواعيد من اليوم الأول لعيد الفطر وحتى اليوم الثالث، من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى الساعة الخامسة مساءً.

​ويُمكن لذوي النزلاء تقديم طلبات التواصل إلكترونياً عبر موقع خدمات حكومة أبوظبي "تم"، https://www.tamm.abudhabi/ar-ae، أو من خلال الرابط التالي www.adpolice.gov.ae، على أن يتم إرسال رسالة نصية قصيرة متضمنة الموافقة والموعد المحدد، إضافة إلى مركز الشرطة المختص لإجراء الاتصال الافتراضي عن طريق تطبيق "نافذتي"، من دون الحاجة للحضور الشخصي إلى مراكز الإصلاح والتأهيل.

ويأتي هذا الإجراء في إطار توظيف أحدث الحلول الرقمية لتعزيز قنوات التواصل بين النزلاء وأسرهم، بما يسهم في تقديم خدمات نوعية تدعم جهود إعادة التأهيل والدمج المجتمعي.