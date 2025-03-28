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«شرطة أبوظبي» تختتم مشاركتها في مبادرة «أفطر 3»

متطوعو المبادرة في صورة جماعية (من المصدر)
29 مارس 2025 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت شرطة أبوظبي مشاركتها في مبادرة «أفطر 3»، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، وشملت توزيع وجبات الإفطار على الأسر في أبوظبي ومدينة العين.
وشارك في المبادرة عناصر دورية السعادة في توزيع الوجبات على الأسر وأعضاء «كلنا شرطة» في تنظيم وتأمين المبادرة.
وأشادت شرطة أبوظبي، بالتعاون المشترك مع بنك أبوظبي الأول ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية في إنجاح المبادرة الإنسانية، والتي جسدت أهداف عام المجتمع، وأسهمت في تحقيق رؤية الحكومة نحو تعزيز الروابط الأسرية والعمل الخيري والإنساني لخدمة الوطن المعطاء.
وأسهمت المبادرة في تعزيز التواصل المجتمعي والمشاركة في فعل الخير، وغرس روح التطوع والتعاون في النفوس، وخصوصاً في أيام شهر رمضان المبارك.

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