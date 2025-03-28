«النقل المتكامل» يعلن مواعيد خدماته خلال عطلة الفطر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» التابع لدائرة البلديات والنقل، عن أوقات عمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواعيد عمل حافلات النقل العام، ومواعيد عمل مراكز خدمات ترخيص السائقين والمركبات خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتباراً 1 من شوال وحتى 3 شوال 1446 هجري، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وبين المركز أنه في حال اكتمال شهر رمضان المبارك لثلاثين يوماً، فإن يوم 30 رمضان يُعتبر إجازة رسمية تُضاف إلى عطلة العيد الرسمية.

وأوضح أبوظبي للتنقل أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي، ستكون مغلقة خلال عطلة العيد، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم 4 شوال 1446 هجري.

إلى ذلك يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدماته عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على الموقع الإلكتروني https://admobility.gov.ae/، وتطبيق «دربي» للهواتف الذكية، ومنصة «تم» للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. النقل العام.

وأفاد أبوظبي للتنقل أن خدمات الحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد المتبع خلال أيام نهاية الأسبوع والعطل الرسمية مع تشغيل رحلات إضافية على خطوط الضواحي وعبر المدن. وأوضح المركز أنه ستُتاح خدمات ترخيص السائقين والمركبات خلال العطلة في عدة مراكز حسب المواعيد التالية: محطات الفحص الفني الخفيف



الموقع أوقات العمل اليوم

مبنى السلامة - أبوظبي 24 ساعة طوال أيام الأسبوع

مبنى السلامة - فلج هزاع (منطقة العين) مبنى السلامة - البطين (منطقة العين) من 2:00 مساءً إلى 10:00 مساءً ثاني وثالث أيام عطلة عيد الفطر المبارك

مبنى السلامة - عالم السيارات (أبوظبي) مدينة زايد (منطقة الظفرة) مدينة رحايل من 2:00 مساءً إلى 7:00 مساءً ثاني وثالث أيام عطلة عيد الفطر المبارك.



محطات الفحص الثقيل

مصفح – أمان (أبوظبي) من 10:00 صباحاً إلى 10:00 مساءً ثاني وثالث أيام عطلة عيد الفطر المبارك

مزيد - أمان (منطقة العين) مدينة زايد – أمان (منطقة الظفرة) مكاتب (طارش وشركات التأمينات)

مكاتب طارش مبنى السلامة - أبوظبي من 2:00 مساءً إلى 7:00 مساءً ثاني وثالث أيام عطلة عيد الفطر المبارك

عالم السيارات - الشامخة مبنى طارش - رحايل فلج هزاع – منطقة العين مكاتب شركات التأمينات مبنى السلامة - أبوظبي عالم السيارات - الشامخة شركة لوحة الإمارات للدعاية والإعلان

مبنى السلامة - أبوظبي من 10:00 صباحاً إلى 8:00 مساءً ثاني وثالث أيام عطلة عيد الفطر المبارك

عالم السيارات - الشامخة مصنع اللوحات - رحايل صناعية العين مدينة زايد – منطقة الظفرة فلج هزاع – منطقة العين.