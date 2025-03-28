«ألعاب طاولة» في حديقة الطوية بالعين

العين (وام)

تنظم بلدية مدينة العين فعالية ألعاب الطاولة في حديقة الطوية من 1 إلى 7 أبريل في إطار جهودها لتعزيز الأجواء الاحتفالية في منطقة العين بمناسبة عيد الفطر المبارك. وتسهم الفعالية في تقديم تجربة ترفيهية واجتماعية ممتعة، حيث يمكن لأفراد المجتمع من جميع الأعمار الاستمتاع والتنافس بمجموعة من الألعاب الجماعية التقليدية والمعاصرة بهدف تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع من خلال الأنشطة والألعاب الجماعية.

وأوضح سعيد الجابري رئيس قسم تطوير المرافق والفعاليات المجتمعية في بلدية العين: تنظم بلدية مدينة العين بالتزامن مع أيام عيد الفطر السعيد فعالية ألعاب الطاولة والتي تقام لأول مرة في حديقة الطوية، من خلال تقديم ألعاب عملاقة بحجم أكبر من المعتاد، مما يضفي لمسة جديدة على أسلوب اللعب ويجعلها أكثر تفاعلية وتشويقاً في أجواء مفتوحة مليئة بالحماس والتحدي.

وأضاف الجابري: وستتضمن فعاليات ألعاب الطاولة في حديقة الطوية مجموعة واسعة من الألعاب التي ستجذب بدورها الجمهور من مختلف الأعمار ومنها الشطرنج والبولينج العملاق ورمي السهام بالقدم ولعبة تركيب الصور والعديد من الألعاب العملاقة، علاوة على الفعاليات المصاحبة التي ستتضمن العروض المسرحية والعرض البهلواني وعروض الفقاعات بالإضافة إلى الشخصيات الكرتونية المتجولة، وورش صناعة الألعاب الذهنية والألغاز ودورات تدريبية مختلفة لتعليم الشطرنج وتزيين البسكويت وغيرها العديد من الألعاب العملاقة التي ستمتع الحضور.