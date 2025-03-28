15 ألف وجبة إفطار صائم لسائقي مركبات الأجرة في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

وزعت أجرة الشارقة، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية 15 ألف وجبة إفطار على سائقي مركبات الأجرة في مختلف أنحاء الإمارة، خلال شهر رمضان المبارك، وتأتي هذه المبادرة السنوية تأكيداً على دعم الشركة لسائقيها؛ وحرصها على توفير بيئة عمل إيجابية تعزز من رفاهيتهم خلال الشهر الفضيل.

وقال خالد الكندي، المدير العام لأجرة الشارقة: «نحرص في أجرة الشارقة على ترسيخ قيم العطاء والتكافل المجتمعي خاصة خلال شهر رمضان المبارك، من خلال حرصنا والتزمنا السنوي في تنفيذ مبادرة توزيع وجبات الإفطار على سائقي مركبات الأجرة الذين يؤدون دوراً حيوياً في خدمة المجتمع، ومن أجل التخفيف عنهم من تعب ومشقة الصيام في الشهر الفضيل أثناء أداء عملهم، وتقدير لجهودهم وتوفير بيئة عمل داعمة لهم تعزز من رفاهيتهم وسعادتهم، وتنشر قيم المحبة والخير في قلوبهم».

وأضاف الكندي: «تولي أجرة الشارقة اهتماماً كبيراً لمبادرات المسؤولية الاجتماعية، حيث تعمل على تنفيذ برامج متنوعة على مدار العام تهدف إلى تحسين جودة حياة السائقين، وتعزيز اندماجهم في المجتمع».

من جانبه، أكد عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، أن التعاون مع أجرة الشارقة يأتي في إطار الشراكة المستمرة بين الجهتين لدعم الفئات العاملة في المجتمع خلال شهر رمضان المبارك، حيث قال: «نحرص في جمعية الشارقة الخيرية على ترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي من خلال تنفيذ مبادرات إنسانية تخدم مختلف شرائح المجتمع، لا سيما الفئات التي تبذل جهوداً يومية في خدمة الآخرين».