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محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة

محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة
28 مارس 2025 22:10

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم، واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في منطقة العوير بدبي.

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وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

المصدر: وام
محمد بن راشد
واجب العزاء
تعزية
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