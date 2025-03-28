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«المدفع المُتنقل» يختتم رحلته الرمضانية في مدينة إكسبو دبي

«المدفع المُتنقل» يختتم رحلته الرمضانية في مدينة إكسبو دبي
29 مارس 2025 02:04

دبي (الاتحاد)

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يختتم المدفع المتنقل «الرحال» التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، رحلته التي انطلقت في بداية شهر رمضان المبارك في مختلف أرجاء إمارة دبي، بالتواجد يومي السبت والأحد، 29 و30 رمضان، في مدينة إكسبو دبي، لتمكين الزائرين من الاستمتاع بفعاليات المدفع التي يتم تنظيمها تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد التي درجت شرطة دبي على العمل بها خلال الشهر الفضيل.
وتنقسم مدافع الإفطار إلى نوعين، الأول مدافع ثابتة تتوزع في 8 مناطق رئيسة على مستوى الإمارة، تتمثل في مدينة إكسبو دبي، وداماك هيلز، والاتحاد للعقارية «أب تاون مردف»، وبرج خليفة، مؤسسة دبي العقارية «وصل»، وفندق حصن حتا، «سولت كامب» بمنطقة كايت بيتش ومرسى بوليفارد بالقرب الفيستفال سيتي. والنوع الثاني المدفع المتنقل «الرحال» والذي يتنقل بين 17 منطقة في إمارة دبي.

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