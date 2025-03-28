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علوم الدار

94 ألف وجبة إفطار في 10 خيم رمضانية برأس الخيمة

10 خيم رمضانية تقدم وجبات إفطار للصائمين في رأس الخيمة (من المصدر)
29 مارس 2025 02:04

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

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أكد راشد الكعبي، مدير عام مركز الهلال الأحمر برأس الخيمة، أن الأعمال الخيرية والإنسانية والمبادرات التي تقدمها «الهيئة» تُعد تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية النبيلة بتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز روح التضامن والتعاون في المجتمع، واستمراراً لقيم العطاء التي رسخها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس فينا قيم العمل الإنساني، ومساعدة الآخرين، وروح التكافل والعطاء والتلاحم المجتمعي، خلال الشهر الفضيل.
وقال الكعبي: إن عملية توزيع وجبات كسر الصيام تتم يومياً في محطات عدة ونقاط كثيرة في إمارة رأس الخيمة، بالتزامن مع قرب أذان المغرب، وبالتعاون مع متطوعي «الهيئة»، مشيراً إلى أن المركز خصص نحو 50000 وجبة كسر صيام يتم توزيعها في مواقع مختلفة في الإمارة، منها: محطات الوقود ومنفذ حدودي، وذلك ضمن مبادرة «كسر الصيام»، والتي يتم خلالها توزيع وجبات كسر الصيام على القادمين والمغادرين من الدولة عبر المنفذ الحدودي رأس الدارة.
ونوه الكعبي بأن عدد المتطوعين التابعين لمركز رأس الخيمة للهلال الأحمر أكثر من 200 متطوع يقومون بالمشاركة في عملية توزيع «كسر الصيام»، داعياً المحسنين إلى المساهمة مع الهيئة في دعم جهود تنفيذ مشروع «كسر الصيام» الذي يرمي إلى الحد من ظاهرة القيادة المتهورة التي تتزامن مع اقتراب موعد الإفطار.
كما خصص 94000 وجبة إفطار صائم تم توزيعها على 10 خيم رمضانية في مواقع مختلفة من الإمارة. وأيضاً تم توزيع 1800 طرد غذائي (مير رمضاني) على الأسر المتعففة.

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