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150 محاضرة بـ 8 لغات في 83 مسجداً بدبي

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
29 مارس 2025 02:04

دبي (الاتحاد)

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نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي 150 محاضرة دينية بعد صلاة التراويح، توزعت على 83 مسجداً في مختلف مناطق الإمارة، واستفاد منها أكثر من 18.000 من مختلف الجاليات.
وجاءت هذه المحاضرات ضمن برنامج تثقيفي وتوعوي شامل، نُفذ بـ8 لغات هي: العربية، والإنجليزية، والروسية، والأوردو، والأذربيجانية، والفارسية، والفرنسية، والأوزبكية، بهدف إيصال الرسالة الإسلامية المعتدلة وتعزيز القيم الرمضانية بين أفراد المجتمع بمختلف ثقافاتهم.
وأكد رئيس فريق الفعاليات الثقافية الإسلامية، يحيى عبدالعزيز قاسم، أن هذه المحاضرات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحضور الديني والثقافي للمساجد، خلال الشهر الفضيل، وغرس مفاهيم التسامح والتراحم والسلوكيات الإيجابية المستمدة من روح رمضان.
وأشار إلى أن الإقبال الكبير من الجمهور يعكس حرص المجتمع على الاستفادة من البرامج الدينية الهادفة، ويعزز من مكانة دبي منارة عالمية للتسامح والتنوع الثقافي والديني.

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