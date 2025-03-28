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علوم الدار

تعاون بين «الإمارات الصحية» و«عالم يقرأ» لإثراء المستشفيات بالكتب

خلال الفعالية (من المصدر)
29 مارس 2025 02:04

دبي (الاتحاد)

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تتعاون مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلةً بإدارة الصحة النفسية، مع مكتبة محمد بن راشد ومبادرتها «عالم يقرأ»، في إثراء هذه المكتبات بأكثر من 5 آلاف كتاب باللغتين العربية والإنجليزية في العديد من المجالات والتخصصات، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الشهر الوطني للقراءة، وفي إطار رؤية المؤسسة لتأسيس مكتبات في الأقسام الداخلية بالمستشفيات، وانطلاقاً من حرص المؤسسة على تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي في بيئتها العلاجية، بما ينسجم مع أهداف المبادرة في نشر ثقافة القراءة، وتعزيز المعرفة بين مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك المرضى في منشآت المؤسسة.
وتسلمت المؤسسة أكثر من 5000 كتاب متنوع من مكتبة محمد بن راشد، تشمل إصدارات تثقيفية وتطويرية باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك خلال فعالية عقدت في مستشفى الأمل للصحة النفسية، بحضور الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية في المؤسسة، والدكتور عمار البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، والأستاذ علي جمعة التميمي، مدير إدارة المكتبات في مكتبة محمد بن راشد، وممثلين عن مكتبة محمد بن راشد.

الإمارات
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الصحة النفسية
مكتبة محمد بن راشد
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