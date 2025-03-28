7 آلاف رحلة يومياً خلال عيد الفطر في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أكملت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة كامل استعداداتها لنقل الركاب خلال الرحلات اليومية، طوال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال تنفيذ خطة تشغيلية شاملة، تستهدف تسيير 7000 رحلة على خطوط النقل بين المدن اعتباراً من 29 مارس 2025 حتى 2 أبريل 2025، على مدار 5 أيام، وفق استراتيجية تضمن استمرارية وكفاءة خدمات النقل، مع زيادة عدد الرحلات بين المدن لتلبية احتياجات الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب.

وأكد المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن الإمارة تتمتع بموقع استراتيجي مميز جعل منها مركزاً هاماً يستقطب تنوعاً سكانياً بارزاً، إلى جانب قرب الإمارة من إمارات أخرى والدول المجاورة، ساهم في زيادة حركة التنقل بشكل ملحوظ، خصوصاً خلال العطلات الرسمية الممتدة، مشيراً إلى أن النمو السكني في الإمارة استدعى من الهيئة تكثيف الجهود لتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل العام، خاصةً في فترات الذروة مثل عطلات الأعياد والعطل الرسمية، لذا وضعت الهيئة خططاً تشغيلية متطورة تتضمن استراتيجيات مرنة تهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال تعزيز حركة التنقل عبر الحافلات، بزيادة عدد الرحلات وتوسيع شبكة المواصلات بين مختلف مدن ومناطق الإمارة، بما يساهم في تسهيل حركة الركاب ويقلل من فترات الانتظار، ضمن رحلة تنقل أكثر أماناً وراحة.

وبين أن الهيئة نفّذت خطة متكاملة استعداداً لعيد الفطر المبارك، من خلال تجهيز شبكة المواصلات العامة وتوفير أسطول كبير من الحافلات لتلبية احتياجات الركاب خلال العطلة، وذلك بتخصيص 180 حافلة على خطوط النقل بين المدن في مختلف مدن الإمارة، لتحقيق أعلى مستويات الراحة للركاب، مؤكداً أهمية تأمين رحلات يومية سلسة وآمنة، وتوفير عدد كافٍ من الحافلات لاستيعاب أعداد الركاب خلال العطلة.

وأشار إلى تقليل زمن التقاطر بين الحافلات ليصل إلى 5 دقائق فقط في وقت الذروة خلال عطلة العيد، مقارنة بـ45 دقيقة في الأيام العادية، ما من شأنه زيادة سلاسة حركة التنقل عبر الحافلات وتقليل أوقات الانتظار، وبالتالي تقليل الازدحام في المحطات.