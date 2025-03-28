تكثيف الجهود الرقابية والتوعوية في الشارقة استعداداً لعيد الفطر

الشارقة (وام)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية ومراكز التجميل استعداداً لعيد الفطر، بهدف توفير بيئة متميزة تعكس أجواء البهجة والفرحة في جميع مناطق المدينة.

كما وضعت البلدية الخطط اللازمة والاستباقية للتعامل مع بلاغات وملاحظات الجمهور والرد على استفساراتهم.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام البلدية، تخصيص فريق مكوّن من 134 مفتشاً لمتابعة المنشآت الغذائية وضمان التزامها بالمعايير الصحية، خاصة مع الإقبال الكبير خلال العيد، بالإضافة إلى متابعة مراكز التجميل لتعزيز الصحة العامة.