680 مسجداً ومصلى لصلاة العيد في دبي

دبي (الاتحاد)

في إطار استعداداتها الشاملة لاستقبال عيد الفطر المبارك، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن جاهزيتها الكاملة لإقامة صلاة العيد في مختلف أنحاء الإمارة، وذلك من خلال تجهيز أكثر من 680 مسجداً ومصلى، بما يعكس التزام الدائرة بتوفير بيئة آمنة وميسّرة للمصلين.

وسيتم تنظيم خطبة وصلاة العيد في 14 مصلّى رئيسياً موزعة على المناطق الحيوية، بالإضافة إلى 668 مسجداً فرعياً في الأحياء السكنية، لتسهيل الوصول إليها وتخفيف الازدحام. وستُقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 6:30 صباحاً.

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، أن فرق العمل المختصة أنجزت خطة متكاملة تغطي الجوانب التنظيمية واللوجستية والفنية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وبدعم من الفرق التطوعية، لضمان انسيابية الحركة وتنظيم دخول وخروج المصلين، مع توفير الدعم اللازم لكبار السن وأصحاب الهمم.

وأوضحت الدائرة أن القائمة الكاملة للمساجد والمصليات التي ستُقام فيها الصلاة ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، داعية أفراد المجتمع إلى متابعة القنوات الرسمية للحصول على أحدث التحديثات.

وفي ختام بيانها، هنأت الدائرة الجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلة الله تعالى أن يعيده على دولة الإمارات العربية المتحدة، وقيادتها الرشيدة، وشعبها الكريم، والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، في ظل أجواء يسودها الأمن والسلام والاستقرار.