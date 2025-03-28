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«قصر الوطن» يستقبل عيد الفطر بفعاليات وأجواء احتفالية مميزة

«قصر الوطن» يستقبل عيد الفطر بفعاليات وأجواء احتفالية مميزة
29 مارس 2025 02:05

أبوظبي (وام)

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يستعد قصر الوطن للاحتفال بعيد الفطر المبارك بأسلوب استثنائي يمزج بين التراث الأصيل والأنشطة الترفيهية المتنوعة، ليكون الوجهة المثالية لقضاء أوقات مليئة بالبهجة مع العائلة والأصدقاء.
ومع حلول المساء، تتحول الواجهة الخارجية لقصر الوطن إلى لوحة فنية ساحرة مع عرض الصوت والضوء الذي سيُقام في تمام الساعة 7:15 مساءً. هذا العرض البصري يأخذ الجمهور في رحلة فنية تبرز عراقة تراث دولة الإمارات، وتفرد حاضرها وطموحها لمستقبل مشرق. حيث تتناغم الأضواء والأصوات بشكل فني مميز، ما يجعل من الواجهة تحفة فنية حية تضفي على الزوار تجربة استثنائية.
كما يحتفل قصر الوطن بتراث الفروسية عبر عرض مهيب للخيالة يُقام يومياً في تمام الساعة 4:30 مساءً. يعكس العرض مهارات الفرسان وجمال الخيول، ويُحيي تقاليد ركوب الخيل الراسخة في دولة الإمارات، ليُجسد الفخر والاعتزاز بالإرث العريق لهذا الفن المتأصل في الثقافة الإماراتية.
ويمكن للزوار الاستمتاع بعرض موسيقي للفرقة العسكرية، الذي يعكس تناغم الإيقاعات والألحان المميزة في أداء فني نابض بالحياة. يُقام هذا العرض عند الساعة 4:00 مساءً أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، ليضفي أجواءً احتفالية تنشر الفرح والتعاون بين الزوار من جميع الأعمار.
ولإكمال الأجواء الاحتفالية، يقدم قصر الوطن عروضاً فنية حية داخل أروقته، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بعروض العيالة التي تجسد روح الجماعة والفخر بالهوية الإماراتية، بالإضافة إلى رقصة البحّارة التي تأخذ الزوار في رحلة تعكس حياة الأجداد وعلاقتهم بالبحر. وتستمر هذه العروض خلال عيد الفطر المبارك من الساعة 11:30 صباحاً حتى 5:00 مساءً.

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