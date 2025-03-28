شرطة أبوظبي تنظم محاضرة «نبض القراءة»

أبوظبي (وام)

نظمت لجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي محاضرة بعنوان «نبض القراءة» للمنتسبين؛ بهدف تعزيز ثقافة القراءة وتطوير المهارات المعرفية لدى أفراد الشرطة، فضلاً عن تسليط الضوء على أهمية القراءة كأداة للارتقاء بالمعرفة الشخصية والمهنية.

وأوضح المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي، أن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة الأنشطة التي تهدف إلى تشجيع منتسبي الشرطة على قراءة الكتب والمراجع التي تسهم في توسيع آفاقهم الفكرية، مما ينعكس إيجابياً على أدائهم في العمل وحياتهم اليومية.

وأشار إلى دعم القيادة الشرطية لتوجهات هذه الأنشطة التي تدعم الثقافة والمعرفة، وتساهم في تنمية القدرات الذاتية والمهنية للمنتسبين، وتنمية الثقة بالنفس، وتنويع مجالات القراءة للنجاح في العمل، والارتقاء بالذات، وتكوين الوعي والشخصية عبر الاستفادة من مضامين مجموعة متميزة من القراءات والكتب الهادفة.

وألقت المحاضرة المدربة فاخرة حمد الفزاري، وتناولت استراتيجيات عملية لجعل القراءة عادة أسرية ممتعة ومفيدة، وتطرقت إلى كيفية دمج القراءة في الحياة اليومية بشكل يتناسب مع احتياجات الأفراد وأوقاتهم، فضلاً عن دور الأسرة في نشر ثقافة القراءة بين الأجيال.

لاقت المحاضرة تفاعلاً إيجابياً من الحضور، معربين عن اهتمامهم بما تضمنته من معلومات قيمة، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق النصائح والاستراتيجيات التي تم طرحها لتعزيز شغف القراءة لدى أفراد الأسرة والمجتمع بشكل عام.