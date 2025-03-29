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شوارع جزيرة أبوظبي تتزين بآلاف التشكيلات المضيئة احتفاءً بعيد الفطر

شوارع جزيرة أبوظبي تتزين بآلاف التشكيلات المضيئة احتفاءً بعيد الفطر
29 مارس 2025 14:53

 زينت بلدية مدينة أبوظبي العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية والجزر الوسطية والجسور داخل وخارج جزيرة أبوظبي بآلاف التشكيلات واللوحات المضيئة وعبارات المعايدة، لنشر البهجة وإسعاد أفراد المجتمع في المناطق كافة الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي.
واستخدمت البلدية آلاف القطع والتشكيلات المضيئة التي تم استخدامها في زينة شهر رمضان في زينة عيد الفطر المبارك، حيث تم دمج هذه المجسمات بعبارات المعايدة والتهنئة بالعيد لتزيين الجسور وأعمدة الإنارة الأمامية عند الكثير من التقاطعات بالطرق الرئيسية والفرعية داخل وخارج جزيرة أبوظبي، احتفاءً بهذه المناسبة الغالية.

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وعملت فرق البلدية على تركيب مئات التشكيلات المضيئة، التي تحمل عبارات وكلمات المعايدة المتعارف عليها بين أفراد المجتمع الإماراتي، مثل "كل عام وأنتم بخير"، و"عيدكم مبارك"، و"ينعاد عليكم بالخير"، و"عساكم من عواده"، و"من العايدين والسالمين"، و"من العايدين والغانمين"، ليكتمل المشهد الجمالي لزينة العيد.
كما حرصت بلدية مدينة أبوظبي على أن تكون التشكيلات والمجسمات المضيئة التي تم تركيبها ضمن زينة عيد الفطر المبارك ذات أحجام مناسبة لأبعاد ومساحات الشوارع، وذلك لضمان سلامة أفراد المجتمع مستخدمي الطريق، سواء من قائدي السيارات أو المشاة.

عيد الفطر المبارك
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