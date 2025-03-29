شرطة دبي تحدد 7 مواقع لمدافع عيد الفطر

حددت القيادة العامة لشرطة دبي 7 مواقع في الإمارة لمدافع عيد الفطر السعيد، مؤكدةً استكمال كافة الاستعدادات لتجهيز المدافع إيذاناً بقدوم العيد.

وأوضح المقدم عبدالله طارش العميمي، قائد فريق المدفع، أن هذه العادة التراثية متجذرة في الموروث الاجتماعي الإماراتي، حيث كان المدفع وسيلة رئيسية للإعلان عن موعد الإفطار أو حلول العيد، وتحرص دبي على استمرارها حتى في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف أن الفرق المختصة ستتولى تشغيل المدافع في 7 مواقع تشمل مسجد زعبيل الكبير، ومصليات العيد في أم سقيم، وند الحمر، والبرشاء، وند الشبا، والبراحة، وحتا، لضمان تغطية واسعة تعزز أجواء الفرح والاحتفال بالعيد.