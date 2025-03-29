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علوم الدار

ديوان الرئاسة: غداً الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات

هلال الشهر
29 مارس 2025 19:41

يعلن ديوان الرئاسة أن يوم غدٍ الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات بعد ثبوت رؤية هلال شوال ثبوتاً شرعياً مساء هذا اليوم.
وفيما يلي نص بيان الديوان:
"يعلن ديوان الرئاسة بناء على قرار "لجنة تحري هلال شهر شوال لسنة 1446هـ" المنبثقة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والتي عقدت اجتماعها بهذا الخصوص مساء هذا اليوم في قصر الحصن التاريخي بالعاصمة أبوظبي بتاريخ 29 رمضان 1446هـ، الموافق 29 مارس 2025م، وبعد مداولة ما ورد على اللجنة بهذا الخصوص من تقارير ونتائج الترائي في ربوع الدولة، ثبوت رؤية هلال شوّال ثبوتا شرعيا مساء هذا اليوم. وبذلك، يكون عيد الفطر المبارك في الدولة يوم غدٍ الأحد فاتح شوّال 1446هـ، الموافق 30 مارس 2025م.
وبهذه المناسبة المباركة، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والعالم أجمع، ونسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعلى وطننا الغالي باليمن والبركات والخير والمسرات، والحمد لله رب العالمين".

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