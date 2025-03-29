محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، معالي ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو «الجبل الأسود».

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «خلال استقبال رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود) اليوم معالي ميلويكو سباجيك».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «نعمل على تطوير علاقاتنا في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والسياحة مع جمهورية مونتينيغرو.. ووقعت دولة الإمارات خلال زيارته اتفاقيتين للسياحة والاقتصاد معهم».

وأكد سموه «مستمرون في بناء جسور الصداقة والتجارة والثقافة مع جميع دول العالم لما فيه خير شعبنا ودولتنا».