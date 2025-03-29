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علوم الدار

حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام يهنئون رئيس الدولة ونائبيه بعيد الفطر المبارك

حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام يهنئون رئيس الدولة ونائبيه بعيد الفطر المبارك
29 مارس 2025 22:11

هنأ أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة المباركة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة والعافية وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، برقيات تهنئة بالمناسبة نفسها إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، متمنين لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم مزيداً من التقدم والازدهار.
من جانبهم، هنأ سمو أولياء العهود ونواب الحكام، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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