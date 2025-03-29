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علوم الدار

حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر السعيد

حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر السعيد
29 مارس 2025 22:27

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بدوام الصحة والعافية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
كما هنأ سموه بهذه المناسبة السعيدة، سمو أولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات وأفراد الجاليتين العربية والإسلامية المقيمين في دولة الإمارات، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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