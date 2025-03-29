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علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكّام بمناسبة عيد الفطر السعيد

خالد بن محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكّام بمناسبة عيد الفطر السعيد
29 مارس 2025 22:49

رفع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة والعافية.
كما هنأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة الكريمة، أولياء العهود، ونوّاب الحكّام، وشعب دولة الإمارات، والشعوب العربية والإسلامية، داعياً العلي القدير أن يعيد هذه الأيام المباركة عليهم بالخير واليُمن والبركات، وعلى دولة الإمارات وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها، بالمزيد من الرفعة والتقدّم والرخاء، وأن ينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والازدهار.

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