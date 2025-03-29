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علوم الدار

رئيس الدولة يواصل تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك مع قادة الدول الشقيقة

رئيس الدولة يواصل تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك مع قادة الدول الشقيقة
29 مارس 2025 23:32

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، خلال اتصالات هاتفية، التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك مع كل من: صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالصحة والسعادة وعلى بلدانهم وشعوبهم بالخير واليمن والبركات.
وأعرب سموه وإخوانه القادة، خلال الاتصالات الهاتفية، عن صادق تمنياتهم بهذه المناسبة المباركة لجميع الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع بدوام الأمن والاستقرار والرخاء.

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المصدر: وام
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رئيس الدولة
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