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علوم الدار

«العين المركزي للمواشي» يرفع جاهزيته لاستقبال المتعاملين

تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين في سوق المواشي المركزي (من المصدر)
30 مارس 2025 02:31

العين (وام)

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عززت بلدية مدينة العين، جاهزية سوق العين المركزي للمواشي ومسالخ العين لاستقبال عيد الفطر المبارك، بهدف تلبية احتياجات المتعاملين والاستجابة للزيادة المتوقعة في أعداد الذبائح والحيوانات الواردة لأسواق المواشي. 
وأكد حسن محمد الكعبي، رئيس قسم الخدمات البيطرية ببلدية مدينة العين، تحرص بلدية العين على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين في سوق المواشي المركزي في البوادي وجميع مسالخ العين، وذلك للزيادة المتوقعة لعمليات شراء الحيوانات والذبح بمناسبة عيد الفطر السعيد، وتوفر البلدية خدمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم التي تتيح إمكانية تسليم الحيوانات وتسلم الذبائح ودفع الرسوم أثناء وجودهم في سياراتهم. مشيراً إلى إمكانية استفادة المتعاملين من التطبيقات الإلكترونية المعتمدة لدى البلدية مثل تطبيق «ذبيحتي» التي توفر طلب الذبائح وتسلمها عبر توصيلها مباشرة إلى المنزل بشكل أكثر سهولة وسرعة. 
وأضاف الكعبي «تتضمن استعدادات بلدية مدينة العين لاستقبال عيد الفطر المبارك تنفيذ فرق الرقابة والرفق بالحيوان حملات تفتيشية على سوق العين المركزي للمواشي وسوق العامرة المؤقت للمواشي والذي يشهد إقبالاً كبيراً خلال شهر رمضان وفترة العيد، لضمان التزامها بالمعايير والضوابط المعتمدة، مع تشديد الفحص البيطري للحيوانات كافة الواردة للسوق، وتطبيق إجراءات تتبع الحيوانات كافة، وطلب توفير وثائق من المصدر تثبت خلوها من الأمراض، ورفض دخول أي حيوانات غير مطابقة للشروط والمعايير الصحية لسوق المواشي، وتكثيف عمليات الرش ومكافحة الطفيليات في الحظائر».  وأوضح الكعبي أن منطقة العين تضم 11 مسلخاً موزعة على جميع مناطقها لتقديم أرقى الخدمات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للمستفيدين، ومن المتوقع أن تستقبل هذه المسالخ خلال أيام عيد الفطر لهذا العام ما يزيد على 20.000 ذبيحة من مختلف الأنواع، مؤكداً أن البلدية عملت على زيادة عدد القصابين والعمال في المسالخ، بالإضافة إلى تشديد الرقابة الدورية على العاملين للحفاظ على السلامة المهنية لتسهيل عملية تقديم الخدمات بشكل انسيابي.

بلدية العين
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