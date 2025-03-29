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«أبوظبي للسلم» يختتم ملتقاه الرمضاني الثالث

عبدالله بن بيه مع المشاركين في الملتقى (من المصدر)
30 مارس 2025 02:31

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم منتدى أبوظبي للسلم أعمال ملتقاه الرمضاني الافتراضي الثالث الذي عقد تحت إشراف معالي الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس المنتدى.
جرى تنظيم الملتقى تحت شعار «رمضان شهر السلام»، جامعاً بين التأملات القرآنية والمعاني الإيمانية والحكم الإنسانية، في سلسلة محاضرات شارك فيها نخبة من كبار العلماء والمفتين والمفكرين من مختلف الدول المسلمة ومن المجتمعات المسلمة في العالم.
 وأكد معالي الشيخ عبد الله بن بيه، خلال الملتقى، أن رمضان يُعد زمناً ملائماً لاستعادة القيم التأسيسية للدين التي تهدي إلى السلام وتنهى عن الغلو والانقسام.
 وقال إن هذا الموسم الرمضاني جاء ليغتنم مناسبة شهر رمضان ليجعل منه منبراً عالمياً للحوار والتزكية، ومنصة فكرية تجمع بين الشرق والغرب، بين العلماء وصنّاع السلام، في سياق يُعيد للموسم الروحي الإسلامي معناه الحضاري ودوره في ترسيخ ثقافة السلام والتسامح.
تضمن الملتقى مشاركات من دول عدة، حيث قدم سماحة الشيخ محمود بن هشام الشيخ، مفتي الجمهورية التونسية، محاضرة بعنوان «وقفات مع آية: ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾»، استعرض فيها المعاني القرآنية المؤسسة لرسالة رمضان.

منتدى أبوظبي للسلم
أبوظبي
رمضان
عبد الله بن بيه
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
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