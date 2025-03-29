أنشطة ترفيهية وفعاليات استثنائية في أبوظبي

أبوظبي (وام)

تحتضن أبوظبي، على مدار أيام عيد الفطر المبارك، برنامجاً متنوعاً من الأنشطة والتجارب الترفيهية والثقافية والفعاليات الاستثنائية في مختلف مناطق الإمارة.

وتتاح الفرصة للزوار للاستمتاع بمدن الألعاب العالمية والعروض التفاعلية والفعاليات الشائقة في مختلف مناطق مدينة أبوظبي، ويحظى زوار حصن الظفرة بفرصة التعرف من قرب على جوانب أصيلة من الثقافة الإماراتية في سوق العيد الذي يُقام يومياً، ويقدم منتجات مصنوعة يدوياً من إبداع الحرفيين المحليين، بما في ذلك الفخار والمنسوجات والمجوهرات.

وتكتمل تجارب السوق بعبق القهوة العربية والتوابل والتمور، ما يجعله وجهة مثالية لشراء هدايا العيد والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية الرائعة.

كما يحتضن موقع الحصن فعالية «فوالة العيد» على مدى ثلاثة أيام اعتباراً من أول أيام العيد بالتعاون مع «بيت الحرفيين».

وتُعد «فوالة العيد» تقليداً تراثياً من الذاكرة الشعبية الإماراتية، وترمز إلى حسن الضيافة والكرم، ويُمكن للزوار تذوق المأكولات التقليدية الخفيفة، والاستمتاع بعروض العيالة، واكتشاف قيم الضيافة الأصيلة في المجلس الإماراتي التقليدي».

«بيت الحرفيين»

ينظم «بيت الحرفيين» ضمن احتفالات عيد الفطر السعيد فعالية مميزة تشهد دعوة أشهر شركات إعداد الطعام لتقديم أشهى المأكولات الشعبية، وتسلط الفعالية أيضاً على قصة هذه المأكولات، مع التعريف بوصفاتها وطرق إعدادها.

قلعة الجاهلي

وتستضيف معالم ومواقع منطقة العين الثقافية، مثل قلعة الجاهلي وواحة العين، خلال أول يومين من عيد الفطر، فعالية «شفايا العيد» التي تحتفي بكرم الضيافة الإماراتية، من خلال توزيع هدايا وحلوى العيد على الزوار، إلى جانب تنظيم تجارب تروي قصصاً مستوحاة من تاريخ هذه المواقع التراثية العريقة.

ويستمتع زوار أبرز المواقع الثقافية في منطقة العين بالأجواء الاحتفالية في عيد الفطر مع العروض التراثية والرزفات الإماراتية التي تنبض بروح الفخر وتجسد التقاليد العريقة، وتُقام هذه الاحتفالات في واحة العين، وبيت محمد بن خليفة، وقصر المويجعي.

«غايته العين 2025»

يقدم مهرجان «غايته العين 2025» تجربة تجمع بين الأعمال الفنية، والعروض الحيَّة، والألعاب، والفعاليات الترفيهية والثقافية على مدى خمسة أيام بدءاً من أول أيام العيد في مركز أدنيك العين «المنطقة الخارجية».

ويحتفي المهرجان بأجواء منطقة العين النابضة بالحياة من خلال فعالياته ومناطقه المتنوعة، ومن بينها منطقة «صدى العين» التي تقدم الأعمال الفنية، و«المنطقة التراثية» التي تسلِّط الضوء على ثقافة منطقة العين، وتاريخها الغني، وبرنامج العروض الترفيهية الحية وفنون الأداء التي تقام على المسرح الرئيسي طوال فترة المهرجان.

«واحة الفنون»

يضم المهرجان منطقة «واحة الفنون» التي تحتضن مجموعة من الأعمال الفنية من إبداع فناني منطقة العين، و«مضمار المنافسات» الذي يشهد أنشطة متنوعة، تشمل ركوب الخيل والانزلاق بالحبل ومسارات العوائق وغرفة التحطيم وميدان الرماية.