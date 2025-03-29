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حدائق العاصمة جاهزة لاستقبال العائلات

حدائق العاصمة جاهزة لاستقبال العائلات
30 مارس 2025 02:32

هالة الخياط (أبوظبي)
أكدت بلدية مدينة أبوظبي، جاهزية الحدائق والمتنزهات في المدينة، وضواحيها، لاستقبال الزوار خلال أيام عيد الفطر السعيد، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الإقبال المتزايد من السكان والزوار على الحدائق خلال فترة العيد. 

ودعت البلدية الجمهور إلى الاستمتاع بأجواء العيد، والحفاظ على مرافق الحدائق والممتلكات العامة كافة، والاسترشاد باللوحات الإرشادية الموجودة في الحدائق والمتنزهات، والتي تتضمن التعليمات التي يجب التقيد بها للزائرين، وتهدف للحفاظ على سلامتهم في المقام الأول. وتوقعت بلدية مدينة أبوظبي، أن تشهد الحدائق والمتنزهات إقبالاً كبيراً من العائلات للاستمتاع بأجواء العيد، وعليه قامت إدارة الحدائق، والمتنزهات الترفيهية بجميع أعمال الصيانة الدورية الروتينية، والإشراف على نظافة كافة المرافق الخاصة بالحدائق، والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة، حيث يوجد فريق عمل للطوارئ يعمل من أجل توفير كل متطلبات الراحة والسلامة لمرتادي الحدائق. وتوفر الحدائق العامة في مدينة أبوظبي خيارات ترفيهية متعددة للأطفال، ويحتوي معظمها على ملاعب لكرة الطائرة، وكرة السلة، وملاعب رياضية متعددة الأغراض، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال، والعديد من الحدائق تتضمن مضماراً للتريض حول محيطها، لمحاربة انتشار السمنة بين الكبار والصغار.
وعززت بلدية مدينة أبوظبي كفاءة إدارة العقود الخاصة بصيانة الحدائق والمتنزهات الترفيهية والنوافير وأعمال الري لتقديم أفضل خدمات الصيانة العامة، وتأهيل المرافق، وفقاً لأفضل الممارسات. 

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71 حديقة
تستهدف مشاريع الصيانة القائمة  أصول التجميل الطبيعي كافة، بما فيها المسطحات الخضراء والمرافق العامة، ومناطق الألعاب في الحدائق ضمن جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، ووحدات الإنارة المختلفة، سواء أعمدة الإنارة بمختلف أنواعها، والكشافات الضوئية التجميلية أسفل الأشجار، ووحدات الإنارة الأخرى داخل الحدائق.
وبلغ عدد الحدائق التي شملتها أعمال الصيانة خلال العام الجاري 71 حديقة عامة، و132 حديقة سكنية.
وتنتهج بلدية مدينة أبوظبي لدى إقامتها للحدائق العامة الجديدة أن تكون بلا أسوار خارجية، وجعلها مفتوحة مما يسهل عملية دخول الزوار والعائلات، وكل ذلك بما يتوافق ويتماشى مع معايير الأمن والسلامة لجميع مرتادي وزوار الحدائق من القاطنين في داخل أبوظبي وخارجها، وتمثل هذه الحدائق مناطق جاذبة للزوار لممارسة هواياتهم، والاستمتاع بمرافق الحدائق طوال العام، وخصوصاً خلال فصل الشتاء.

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