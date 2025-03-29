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سلطان بن حمدان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر السعيد

سلطان بن حمدان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر السعيد
30 مارس 2025 02:32

أبوظبي (وام)

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توجه معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بحلول عيد الفطر السعيد، راجياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموهم بموفور الصحة والعافية. 
كما هنأ معاليه، بهذه المناسبة، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على الدولة والعالم بالسلام والأمن والأمان.

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