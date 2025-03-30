محمد بن زايد يهنئ الحكام وشعب الإمارات والمقيمين بعيد الفطر المبارك

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الأحد، الحكام وشعب الإمارات والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك.





وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "أهنئ إخواني الحكام وشعب الإمارات والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا بالخير والعز وينعم على البشرية بالأمن والسلام. العيد فرصة لتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، وترسيخ قيمنا وتقاليدنا في نفوس أبنائنا".



