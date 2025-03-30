الأحد 30 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
30 مارس 2025 09:15

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الأحد.


وأوضح المركز الوطني للأرصاد، عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 12.6 درجة مئوية في براكة 2 (منطقة الظفرة) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بعيد الفطر من قادة الدول العربية والإسلامية
محمد بن زايد يهنئ الحكام وشعب الإمارات والمقيمين بعيد الفطر المبارك

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
الأرصاد
آخر الأخبار
محمد بن راشد: كل عام وجميع المسلمين في فرح ومحبة وسلام
علوم الدار
محمد بن راشد: كل عام وجميع المسلمين في فرح ومحبة وسلام
اليوم 11:19
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
علوم الدار
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
اليوم 10:58
حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة العيد في مسجد قصر الزاهر
علوم الدار
حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة العيد في مسجد قصر الزاهر
اليوم 10:43
حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى البديع
علوم الدار
حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى البديع
اليوم 10:33
حمدان بن محمد يهنئ قيادة وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر
علوم الدار
حمدان بن محمد يهنئ قيادة وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر
اليوم 10:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©