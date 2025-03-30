"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الأحد.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 12.6 درجة مئوية في براكة 2 (منطقة الظفرة) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 12.6 درجة درجة مئوية في براكة 2 (منطقة الظفرة) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) March 30, 2025
The lowest temperature recorded over the country today is 12.6°C in Barakah 2 (Al Dhafra Region) at 05:15 UAE Local time. pic.twitter.com/5mc1G6WInE