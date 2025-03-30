الأحد 30 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد: تقبّل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير

سيف بن زايد: تقبّل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير
30 مارس 2025 09:50

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، قيادة الإمارات وشعبها وجميع المقيمين بعيد الفطر المبارك.


وقال سموه، عبر حسابه على منصة "إكس": "خالص التهاني والتبريكات وأطيب الأمنيات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات النبيل، وجميع المقيمين على هذه الأرض الغالية، داعياً الله جلّ وعلا أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يزخر عيدنا بروح الإخاء والتكافل وقيم التوادّ والتراحم التي تجمعنا، وأن يعمّ الاستقرار والسلام المجتمعات الإنسانية كافة.. تقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير".

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: كل عام وجميع المسلمين في فرح ومحبة وسلام
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
عيد الفطر
آخر الأخبار
محمد بن راشد: كل عام وجميع المسلمين في فرح ومحبة وسلام
علوم الدار
محمد بن راشد: كل عام وجميع المسلمين في فرح ومحبة وسلام
اليوم 11:19
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
علوم الدار
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
اليوم 10:58
حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة العيد في مسجد قصر الزاهر
علوم الدار
حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة العيد في مسجد قصر الزاهر
اليوم 10:43
حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى البديع
علوم الدار
حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى البديع
اليوم 10:33
حمدان بن محمد يهنئ قيادة وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر
علوم الدار
حمدان بن محمد يهنئ قيادة وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر
اليوم 10:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©