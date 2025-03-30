حمدان بن محمد يهنئ قيادة وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، قيادة وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر.



وقال سموه، عبر حسابه على منصة"إكس": "نُبارك لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، ولجميع الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر... أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات، ونسأله سبحانه أن يتقبّل منّا ومنكم الطاعات، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوّاده".

نُبارك لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، ولجميع الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر ... أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات، ونسأله سبحانه أن يتقبّل منّا ومنكم الطاعات، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوّاده. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) March 30, 2025