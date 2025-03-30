حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى البديع

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم الأحد، صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى البديع بمدينة الشارقة. وأدى الصلاة إلى جانب سموه، كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وعدد من الشيوخ، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وكبار المسؤولين رؤساء الدوائر والهيئات المحلية. وألقى فضيلة الشيخ عبدالله الحمادي خطبة العيد، تناول فيها عظمة مناسبة عيد الفطر المبارك الذي يأتي بعد عبادة عظيمة وهي صيام شهر رمضان الكريم، حامداً المولى عز وجل الذي أعان المسلمين على الصيام والقيام، ذاكراً أهمية إخراج زكاة الفطر وشروط قبولها. ودعا فضيلته إلى صلة الأرحام وبر الوالدين فإنه باب من أبواب الجنة، موضحاً أن البر يكون بالإحسان إليهما وإعانتهما في الحياة وقول المعروف والسعي لرضاهما، فكلما زاد البر زاد الخير والرزق والبركة، إضافة إلى أهمية تربية الأبناء التربية الصالحة النافعة التي تعينهم على خدمة الدين والوطن. كما أوصى الخطيب المصلين بالالتزام بالعبادات والعمل الصالح والحرص عليها، وحث الأسر والأبناء على أدائها ومشاركتهم بها لما فيها من تربية سليمة تعين المجتمع على الاحتفاظ بالقيم الإسلامية الحميدة، وصلاح أفراده ودوام الخير والبركة. وابتهل الخطيب بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ على الإمارات وشعبها الأمن والأمان، وأن يوفق ولاة الأمر لما فيه خير وصلاح المجتمع. وعقب أداء الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة الإسلامية الكريمة مع المهنئين من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.