محمد بن راشد: كل عام وجميع المسلمين في فرح ومحبة وسلام

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر.



وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "عيدكم مبارك … كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بخير وأمان واستقرار وازدهار .. كل عام وأملنا يتجدد بغد أفضل للجميع .. كل عام وجميع المسلمين في فرح ومحبة وسلام".





عيدكم مبارك … كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بخير وأمان واستقرار وازدهار ..

كل عام وأملنا يتجدد بغد أفضل للجميع ..

كل عام وجميع المسلمين في فرح ومحبة وسلام . — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 30, 2025