الأحد 30 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: كل عام وجميع المسلمين في فرح ومحبة وسلام

محمد بن راشد: كل عام وجميع المسلمين في فرح ومحبة وسلام
30 مارس 2025 11:19

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "عيدكم مبارك … كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بخير وأمان واستقرار وازدهار .. كل عام وأملنا يتجدد بغد أفضل للجميع .. كل عام وجميع المسلمين في فرح ومحبة وسلام".

أخبار ذات صلة
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة العيد في مسجد قصر الزاهر

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
عيد الفطر
آخر الأخبار
محمد بن راشد: كل عام وجميع المسلمين في فرح ومحبة وسلام
علوم الدار
محمد بن راشد: كل عام وجميع المسلمين في فرح ومحبة وسلام
اليوم 11:19
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
علوم الدار
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
اليوم 10:58
حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة العيد في مسجد قصر الزاهر
علوم الدار
حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة العيد في مسجد قصر الزاهر
اليوم 10:43
حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى البديع
علوم الدار
حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى البديع
اليوم 10:33
حمدان بن محمد يهنئ قيادة وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر
علوم الدار
حمدان بن محمد يهنئ قيادة وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر
اليوم 10:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©