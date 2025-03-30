الأحد 30 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد: العيد مناسبة لتجسيد قيمنا الأصيلة في التراحم والتكافل

منصور بن زايد: العيد مناسبة لتجسيد قيمنا الأصيلة في التراحم والتكافل
30 مارس 2025 11:55

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عبر حسابه على منصة "إكس": "أهنئ صاحب السمو رئيس الدولة وحكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله عزّ وجل أن يعيده على بلادنا والعالم بالأمن والسلام. وليكن العيد مناسبة لتجسيد قيمنا الأصيلة في التراحم والتكافل داخل الأسرة والمجتمع".

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد
حمدان بن محمد يؤدي صلاة عيد الفطر في مسجد زعبيل الكبير

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عيد الفطر
منصور بن زايد
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس السوري بالتشكيل الحكومي الجديد
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس السوري بالتشكيل الحكومي الجديد
اليوم 14:24
سعود بن صقر يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد
علوم الدار
سعود بن صقر يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد
اليوم 14:21
طحنون بن زايد يهنئ قيادة وشعب الإمارات والمقيمين بعيد الفطر
علوم الدار
طحنون بن زايد يهنئ قيادة وشعب الإمارات والمقيمين بعيد الفطر
اليوم 14:15
لايبزج يُقيل مدربه ماركو روزه
الرياضة
لايبزج يُقيل مدربه ماركو روزه
اليوم 14:09
«الرأسية الشجاعة».. سلطان في سباق أجمل أهداف «التصفيات الآسيوية»
الرياضة
«الرأسية الشجاعة».. سلطان في سباق أجمل أهداف «التصفيات الآسيوية»
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©