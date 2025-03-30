منصور بن زايد: العيد مناسبة لتجسيد قيمنا الأصيلة في التراحم والتكافل

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عبر حسابه على منصة "إكس": "أهنئ صاحب السمو رئيس الدولة وحكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله عزّ وجل أن يعيده على بلادنا والعالم بالأمن والسلام. وليكن العيد مناسبة لتجسيد قيمنا الأصيلة في التراحم والتكافل داخل الأسرة والمجتمع".





أهنئ صاحب السمو رئيس الدولة وحكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله عزّ وجل أن يعيده على بلادنا و العالم بالأمن والسلام. وليكن العيد مناسبة لتجسيد قيمنا الأصيلة في التراحم والتكافل داخل الأسرة والمجتمع. pic.twitter.com/HuNJJLDGCL — منصور بن زايد (@HHmansour) March 30, 2025