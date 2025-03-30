طحنون بن زايد يهنئ قيادة وشعب الإمارات والمقيمين بعيد الفطر

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، قيادة وشعب الإمارات والمقيمين بعيد الفطر.



وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها بحلول عيد الفطر السعيد.. داعياً الله أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.. وعساكم من عواده».



