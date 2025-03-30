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علوم الدار

طحنون بن زايد يهنئ قيادة وشعب الإمارات والمقيمين بعيد الفطر

طحنون بن زايد يهنئ قيادة وشعب الإمارات والمقيمين بعيد الفطر
30 مارس 2025 14:15

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، قيادة وشعب الإمارات والمقيمين بعيد الفطر.


وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها بحلول عيد الفطر السعيد.. داعياً الله أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.. وعساكم من عواده».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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