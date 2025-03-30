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علوم الدار

هزاع بن زايد يؤدي صلاة عيد الفطر ويستقبل جموع المهنئين

هزاع بن زايد يؤدي صلاة عيد الفطر ويستقبل جموع المهنئين
30 مارس 2025 18:13

أدّى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر السعيد في جامع الشيخ خليفة الكبير في منطقة العين.

وأدّى الصلاة إلى جانب سموّه عدد من الشيوخ والمسؤولين وأعيان منطقة العين، وجمع من المصلين.

واستمع سموّه إلى خطبة العيد التي تناول خلالها إمام وخطيب الجامع فضائل شهر رمضان الكريم وشعائر عيد الفطر السعيد، ودورها في ترسيخ قيم الرحمة والمغفرة والبركة، حيث أكّد الخطيب أهمية صلة الرحم وتعزيز بناء الروابط الأسرية لغرس قيم المحبة والتآخي في نفوس أجيال الحاضر والمستقبل، حفاظاً على استقرار المجتمع وهويته الوطنية.

ودعا الخطيب المولى عزّ وجلّ أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله". 

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عقب ذلك، استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر المقام، للسلام على سموّه وتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتقبّل سموّه التهاني والتبريكات، بهذه المناسبة الكريمة، من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان وأهالي منطقة العين، وجموع المواطنين وعدد من أبناء الجاليات المقيمة في العين.

وأعرب المهنئون عن خالص التهاني وأصدق المشاعر بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعين المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة على سموّه بموفور الصحة والعافية، وعلى قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى العالم أجمع بالخير واليُمن والبركات.

المصدر: وام
هزاع بن زايد
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