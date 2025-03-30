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علوم الدار

خلال عطلة عيد الفطر.. 4 شواطئ عامة للعائلات في دبي

شواطئ دبي وجهة الزوار خلال العيد (من المصدر)
31 مارس 2025 01:15

آمنة الكتبي (دبي) 

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تلألأت إمارة دبي بعروض الألعاب النارية المذهلة احتفالاً بعيد الفطر، والتي انطلقت في ثلاثة مواقع مختلفة، كما تجمعت العائلات والسياح لمشاهدة هذه العروض المميزة التي أصبحت تقليداً سنوياً يعكس أجواء الفرح والاحتفال. 
وجذب عيد الفطر في دبي آلاف الزوار، حيث تظل في كل عام وجهة مفضلة للاحتفال بعيد الفطر، وتجمع بين التقاليد العريقة وأحدث الفعاليات الترفيهية، لتقدم تجربة لا تنسى تعكس روح الفرح والتسامح التي تتميز بها المدينة، ولا تقتصر الاحتفالات على العروض النارية، بل امتدت إلى مختلف أنحاء المدينة التي تتزين بزينة العيد، فيما تفتح المولات والمراكز التجارية أبوابها لاستقبال المتسوقين بعروض وتخفيضات خاصة.
وتقدم دبي خلال العيد مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية، بدءاً من العروض المسرحية في مراكز التسوق، مروراً بالحفلات الموسيقية التي يحييها فنانون عرب وعالميون، وصولاً إلى التجارب العائلية في الحدائق الترفيهية، كما خصصت 4 شواطئ عامة للعائلات فقط خلال عطلة عيد الفطر، حيث شهدت إقبالاً كبيراً خلال العطلات الرسمية والأعياد من جميع فئات المجتمع.
السلامة والإنقاذ
وخصصت البلدية فريقاً متكاملاً للسلامة والإنقاذ ضم 126 فرداً مؤهلاً بكفاءة عالية ومزوداً بأحدث المعدات والتجهيزات اللوجستية التي تعزز عمليات الإنقاذ على الشواطئ، وتسهم في ضمان أعلى درجات ومعايير الأمن والسلامة لمرتاديها، وجهزت فريقاً رقابياً ميدانياً قوامه 10 أفراد من الكفاءات المدربة على أنظمة إدارة الحدث والحشود وتنظيم السير المروري في مواقف الشواطئ.
وتتابع البلدية العمليات على الشواطئ التابعة لها، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لضمان الراحة والرفاهية للعائلات، كما تشرف على إدارة القنوات المائية والشواطئ العامة في الإمارة، وكذلك تطوير البنية التحتية لها وتزويدها بأحدث الخدمات والمرافق المتكاملة الجاذبة التي تُقدم تجربة ترفيهية للسكان والمقيمين والسياح وتحقق سعادتهم.

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