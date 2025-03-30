مواليد العيد يضيئون أجواء مستشفيات أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

شهد مستشفى برجيل ومستشفى ميديور في أبوظبي لحظات مؤثرة مع حلول أولى ساعات عيد الفطر المبارك، حيث استقبلا صيحات الحياة الأولى لمواليد جدد، لتبدأ الاحتفالات بفرحة مضاعفة.

وكان من بين هؤلاء المواليد الطفلة الثانية للزوجين الأردنيين أشرف جويدة وسحر علّان، التي وُلدت في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل في مستشفى برجيل، بوزن 3.620 كجم، على يد الدكتورة هالة السيد، اختصاصية أمراض النساء والولادة.

وفي تعليق على هذه اللحظة المميزة، قال والد الطفلة، أشرف جويدة: «يُقال إن العيد وقت للرحمة والبركة، وقد عشنا هذا الشعور بكل معانيه. عندما سمعتُ بكاء طفلتنا في منتصف الليل، أدركتُ أن هذا العيد سيبقى محفوراً في ذاكرتنا إلى الأبد».

من جهتها، وصفت الدكتورة هالة السيد اللحظة بأنها «ثمينة ومليئة بالمشاعر»، مضيفة: «خلال أكثر من عشرين عاماً من عملي في هذا المجال، حضرت الكثير من لحظات الولادة، لكن أكثرها تميزاً ولادة طفل في أولى ساعات العيد تمنحنا إحساساً بنعمة مضاعفة».

واستقبل مستشفى ميديور في أبوظبي مولوداً جديداً لعائلة هندية.

مكانة

عبّر الوالدان عن سعادتهما، قائلين: «نشعر بأننا محظوظان بقدوم مولودنا في هذا الشهر المبارك. سيبقى لهذا العيد مكانة خاصة في قلوبنا».

وأشرفت على الولادة الدكتورة ريشا سايني، اختصاصية أمراض النساء والتوليد.