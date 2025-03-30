عيد الإمارات.. أجواء احتفالية وبهجة وطقس معتدل

إبراهيم سليم (أبوظبي)

وسط مظاهر احتفالية بعيد الفطر السعيد.. عمت أجواء الفرح والبهجة أول أيام العيد في أبوظبي، حيث الأمن والشعور بالأمان، وخرجت الأسر إلى الشواطئ والمتنزهات، وسط حالة من السعادة، والسعي للاستمتاع بما تحتويه العاصمة من أماكن للترفيه وقضاء أفضل الأوقات وأطيبها برفقة الأهل والأصدقاء، والتجمعات العائلية.

واكتظت مراكز التسوق بالأسر، حيث تنافست المراكز في استقطاب العائلات من خلال برامج احتفالية تركز على إسعاد الأطفال. حيث تشهد العاصمة أبوظبي برامج متنوعة من التجارب الترفيهية والثقافية والفعاليات الاستثنائية، التي تجمع العائلات والأصدقاء للاحتفال بعيد الفطر السعيد، من خلال الاستمتاع بمدن الألعاب العالمية والعروض التفاعلية وأشهى تجارب الطهي في مختلف أنحاء الإمارة.

كما شهدت الحدائق والمتنزهات والمراكز التجارية في أبوظبي إقبالاً كبيراً من الأسر، وسط أجواء الفرح والبهجة في أول أيام العيد، فيما اكتظت المراكز التجارية بالزوار من مختلف الجنسيات والثقافات، وسط شعور بالسعادة والبهجة والأمان، وتبادل الجميع التهاني بمناسبة العيد، وكان لاعتدال الطقس دور كبير في تحفيز الأسر على الخروج وسط أجواء عيد جميلة غمرت بالفرحة الوجوه كلها، فيما انتشرت الدوريات الشرطية لتأمين المحتفلين في أكثر عواصم العالم أمناً.

بدورها، تنافست مراكز التسوق في استقطاب العائلات من خلال برامج احتفالية تركز على إسعاد الأطفال وتلبية الأذواق كافة من مختلف الأعمار، فيما فضل البعض الخروج للحدائق والمتنزهات.

الطقس

وفقاً لتقارير المركز الوطني للأرصاد عن الطقس المتوقع خلال فترة عيد الفطر، يتوقع أن تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ليكون الطقس معتدلاً إلى مائل للحرارة نهاراً ولطيفاً ليلاً وفي الصباح الباكر، وصحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً.

وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول أحياناً إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

والبحر خفيف الموج بوجه عام في الخليج العربي وفي بحر عُمان.