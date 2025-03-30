الإثنين 31 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عيد الإمارات.. أجواء احتفالية وبهجة وطقس معتدل

(تصوير: مصطفى رضا)
31 مارس 2025 02:02

إبراهيم سليم (أبوظبي)
وسط مظاهر احتفالية بعيد الفطر السعيد.. عمت أجواء الفرح والبهجة أول أيام العيد في أبوظبي، حيث الأمن والشعور بالأمان، وخرجت الأسر إلى الشواطئ والمتنزهات، وسط حالة من السعادة، والسعي للاستمتاع بما تحتويه العاصمة من أماكن للترفيه وقضاء أفضل الأوقات وأطيبها برفقة الأهل والأصدقاء، والتجمعات العائلية.
واكتظت مراكز التسوق بالأسر، حيث تنافست المراكز في استقطاب العائلات من خلال برامج احتفالية تركز على إسعاد الأطفال.  حيث تشهد العاصمة أبوظبي برامج متنوعة من التجارب الترفيهية والثقافية والفعاليات الاستثنائية، التي تجمع العائلات والأصدقاء للاحتفال بعيد الفطر السعيد، من خلال الاستمتاع بمدن الألعاب العالمية والعروض التفاعلية وأشهى تجارب الطهي في مختلف أنحاء الإمارة.
كما شهدت الحدائق والمتنزهات والمراكز التجارية في أبوظبي إقبالاً كبيراً من الأسر، وسط أجواء الفرح والبهجة في أول أيام العيد، فيما اكتظت المراكز التجارية بالزوار من مختلف الجنسيات والثقافات، وسط شعور بالسعادة والبهجة والأمان، وتبادل الجميع التهاني بمناسبة العيد، وكان لاعتدال الطقس دور كبير في تحفيز الأسر على الخروج وسط أجواء عيد جميلة غمرت بالفرحة الوجوه كلها، فيما انتشرت الدوريات الشرطية لتأمين المحتفلين في أكثر عواصم العالم أمناً.

أخبار ذات صلة
«الرئاسي اليمني»: استعادة صنعاء صار أقرب من أي وقت مضى
سلام: الحكومة اللبنانية ماضية في بسط سلطتها  على كامل أراضيها

بدورها، تنافست مراكز التسوق في استقطاب العائلات من خلال برامج احتفالية تركز على إسعاد الأطفال وتلبية الأذواق كافة من مختلف الأعمار، فيما فضل البعض الخروج للحدائق والمتنزهات.
الطقس 
وفقاً لتقارير المركز الوطني للأرصاد عن الطقس المتوقع خلال فترة عيد الفطر، يتوقع أن تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ليكون الطقس معتدلاً إلى مائل للحرارة نهاراً ولطيفاً ليلاً وفي الصباح الباكر، وصحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً.
وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول أحياناً إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.
والبحر خفيف الموج بوجه عام في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

الإمارات
العيد
عيد الفطر
أبوظبي
آخر الأخبار
متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» خلال توزيع الملابس وألعاب العيد للأطفال (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» توزع كسوة العيد على الأطفال في غزة
31 مارس 2025
عائلات فلسطينية تنزح من شمال القطاع إلى جنوبه (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 8000 أسرة تعرضت للتهجير في شمال الضفة
31 مارس 2025
ضباط شرطة قرب موقع استهدفته طائرة مسيرة في خاركيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا تدمر عشرات الطائرات المُسيرة وروسيا تواصل التقدم
31 مارس 2025
تاجر يعمل في متجره بسوق في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني»: استعادة صنعاء صار أقرب من أي وقت مضى
31 مارس 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
غارة أميركية ضد أهداف لتنظيم داعش في الصومال
31 مارس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©