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علوم الدار

رئيس الدولة يتبادل تهاني عيد الفطر مع الرئيسين الموريتاني والتونسي ورئيس وزراء العراق

رئيس الدولة يتبادل تهاني عيد الفطر مع الرئيسين الموريتاني والتونسي ورئيس وزراء العراق
30 مارس 2025 23:15

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال اتصالات هاتفية، مع كل من فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفخامة قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، ومعالي محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، سائلين المولى عز وجل أن يديم على الجميع الصحة والسعادة، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلدانهم وشعوبهم الشقيقة بالخير واليُمن والبركات.
كما أعرب القادة عن صادق تمنياتهم للشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع بدوام الأمن والسلام والاستقرار.

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