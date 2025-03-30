الإثنين 31 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكما الشارقة و رأس الخيمة يعزيان خادم الحرمين في وفاة مطلب بن عبدالله النفيسة

حاكما الشارقة و رأس الخيمة يعزيان خادم الحرمين في وفاة مطلب بن عبدالله النفيسة
31 مارس 2025 02:02

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تدمر عشرات الطائرات المُسيرة وروسيا تواصل التقدم
سلام: الحكومة اللبنانية ماضية في بسط سلطتها  على كامل أراضيها

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيتي تعزية إلى أخيهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبَّرا فيها عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما بوفاة معالي الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة.
كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.
كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

الشارقة
السعودية
رأس الخيمة
سلطان القاسمي
سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» خلال توزيع الملابس وألعاب العيد للأطفال (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» توزع كسوة العيد على الأطفال في غزة
31 مارس 2025
عائلات فلسطينية تنزح من شمال القطاع إلى جنوبه (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 8000 أسرة تعرضت للتهجير في شمال الضفة
31 مارس 2025
ضباط شرطة قرب موقع استهدفته طائرة مسيرة في خاركيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا تدمر عشرات الطائرات المُسيرة وروسيا تواصل التقدم
31 مارس 2025
تاجر يعمل في متجره بسوق في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني»: استعادة صنعاء صار أقرب من أي وقت مضى
31 مارس 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
غارة أميركية ضد أهداف لتنظيم داعش في الصومال
31 مارس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©