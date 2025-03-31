الإثنين 31 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم أم القيوين ينعى والدته الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي

حاكم أم القيوين ينعى والدته الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي
31 مارس 2025 08:56

نعى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والدته المغفور لها، بإذن الله، الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، التي وافتها المنية اليوم.

 

أخبار ذات صلة
ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي
حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا

وأصدر ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم.. (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي).. صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور لها، بإذن الله، الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم. ويعلن ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين، الحداد الرسمي لـ 3 أيام، اعتباراً من اليوم، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته، «إنا لله وإنا إليه راجعون». وستقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس في أم القيوين.

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
آخر الأخبار
ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي
علوم الدار
ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي
اليوم 11:06
رواد الفضاء المشاركون في الرحلة
الترفيه
"سبايس إكس" تستعد لإطلاق أول رحلة مأهولة فوق قطبي الأرض
اليوم 10:50
في اجتماع "بريكس".. الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
اقتصاد
في اجتماع "بريكس".. الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
اليوم 10:44
فريق ياباني في ميانمار لتقييم الاحتياجات بعد الزلزال المدمر
الأخبار العالمية
فريق ياباني في ميانمار لتقييم الاحتياجات بعد الزلزال المدمر
اليوم 10:36
أسعار الوقود لشهر أبريل 2025
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر أبريل 2025
اليوم 10:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©