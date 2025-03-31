حاكم أم القيوين ينعى والدته الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي

نعى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والدته المغفور لها، بإذن الله، الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، التي وافتها المنية اليوم.

وأصدر ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم.. (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي).. صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور لها، بإذن الله، الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم. ويعلن ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين، الحداد الرسمي لـ 3 أيام، اعتباراً من اليوم، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته، «إنا لله وإنا إليه راجعون». وستقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس في أم القيوين.