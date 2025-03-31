"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الاثنين.

وأوضح "المركز" في منشور على منصة "إكس"، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 15 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 15 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 15 °C in Mezaira (Al Dhafra Region) at 06:30 UAE Local time. pic.twitter.com/V0luPrhHLg — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) March 31, 2025