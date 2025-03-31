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علوم الدار

"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
31 مارس 2025 09:03

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الاثنين.
وأوضح "المركز" في منشور على منصة "إكس"، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 15 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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